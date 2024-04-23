نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. جمال علام يعتذر لرمضان صبحي ومفاجأة تنتظر الأهلي وملامح القائمة الجديدة لاتحاد الكرة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة

وجاءت أبرز عناوين صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

جمال علام يعتذر لرمضان صبحي بسبب أزمة المنشطات

شهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا بسبب أزمة رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بسبب أزمة تورطه في تناول المنشطات.

وخضعت العينة الثانية للاعب إلى الاختبار، للتأكد من أسباب فساد العينة الأولى للاعب والتي جاءت إيجابية.

وأكد مدحت شلبي عبر ام بي سي مصر:" جمال علام تسرع في أعلن أزمة رمضان صبحي بهذا الشكل وهذه الحالة تشبه أزمة حسام غالي مع النصر السعودي".

وتابع:" جمال علام تواصل مع رمضان صبحي بصفة شخصية وقدم له الاعتذار والأمر انتهى".

وواصل:" علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة إذا كان ناجح سيقدم كثيرا في تطوير المنتخبات والمدربين، وتم تعيين نجل الراحل محمود الجوهري مسؤول عن لجنة اكتشاف المواهب".

وأختتم:" بوادر أزمة بين علاء ونبيل وجمال محمد علي بسبب رغبته في سحب بعض المهام المكلف بها".

مفاجأة تنتظر الأهلي حال الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي سيعود إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الاتجاه الاقوي داخل النادي الأهلي ولدى الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر هو الاعتماد على محمد الشناوي في حراسة المرمى في نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي".

وتابع: "هناك إشادة كبيرة بتألق مصطفى شوبير في حراسة المرمى في النادي الأهلي ولكن الشناوي سيكون الأقرب لحماية عرين القلعة الحمراء في نهائي إفريقيا".

شوبير يكشف ملامح القائمة الجديدة لاتحاد الكرة المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بعض الأسماء القريبة من الدخول في قائمة للترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وتجرى انتخابات الاتحادات الرياضية بما فيها الاتحاد المصري لكرة القدم عقب أولمبياد باريس المقبل وفقا للائحة ومنتظر أن تقام الانتخابات بنظام القائمة كما كان الحال عليه في الانتخابات الأخيرة والتي أفرزت عن مجلس الإدارة الحالي برئاسة جمال علام.

و كشف شوبير في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم موقف المجلس الحالي من الترشح.

و أوضح شوبير: "جمال علام لا يحق له الترشح بسبب تواجده دورتين في الجبلاية، وحازم إمام لا يحق له الترشح كعضو ويمكنه الترشح كنائب أو على مقعد الرئيس».

وأضاف: «محمد أبوالوفا ودينا الرفاعي لا يمكنهما الترشح أيضا، لكن خالد الدرندلي وإيهاب الكومي وعامر حسين واللواء مشهور يحق لهم الترشح في الدورة المقبلة للانتخابات».

وتابع عن أسماء تقترب من الترشح في الانتخابات المقبلة، قائلا: «مجدي عبد الغني لا يحق له الترشح على العضوية لكن يحق له الترشح كنائب أو على مقعد الرئيس، وحتى الآن أحمد شوبير مش داخل الانتخابات».

وواصل: «هاني أبوريدة يحق له الترشح في الدورة المقبلة كرئيس للاتحاد وبالفعل بدأ يشتغل شغل انتخابات وفي ناس كتير عايزه أبوريدة بسبب وجوده في الاتحاد الدولي والإفريقي».

واختتم: «حسن فريد من الأسماء التي ستدخل على مقعد نائب الرئيس، وهناك شباب سيترشحون أمثال محمد الشواربي وحسام الزناتي وخالد أبو الوفا شقيق محمد أبو الوفا، وأحمد مجاهد مش فارق معاه دخول الانتخابات لكن سينتظر الفترة المقبلة لحسم أمره نهائيا».

