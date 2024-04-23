نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل لوكا مودريتش مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر التساؤلات حول مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، مع نهاية عقده أواخر الموسم.

مودريتش (38 عامًا) قال قبل 14 شهرًا: "أريد الاستمرار لأنني أستحق ذلك، وليس هدية تُمنح لي".

وبعد أدائه البارز أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وفي مواجهة برشلونة الأحد، أوردت صحيفة "أس" أن قائد منتخب كرواتيا يريد الاستمرار مع النادي الأبيض.

مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي اعتبر أن مودريتش أظهر أنه لا يستسلم، ولو مرّ بمواقف لم يعتد عليها في النادي.

مودريتش هو اللاعب الرقم 13 هذا الموسم في ريال مدريد، إذ لعب 1857 دقيقة، في مقابل 3165 دقيقة الموسم الماضي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، ينوي الاستمرار لمدة عام إضافي مع ريال مدريد، رغم العروض المقدمة له.

اللاعب الكرواتي مطلوب في الدوري السعودي وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن دينامو زغرب ناديه السابق يسعى لعودته في نهاية مسيرته.

صاحب الـ38 عامًا، ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولكنه يبدو أنه قادر على العطاء مع النادي الملكي، وهو ما يجعله يريد الاستمرار في المستوى الأعلى.