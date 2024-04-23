نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري يواجه فاركو بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق فاركو مساء اليوم الثلاثاء بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ،اليوم الثلاثاء، لمواجهة نظيره فريق فاركو بالجولة التاسعة عشر من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق فاركو وحصد الثلاث نقاط لضمان فرصة التواجد في المربع الذهبي .

عقد علي ماهر جلسه تحفيزية للاعبي المصري يطالبهم فيها بضرورة التركيز في هذه المباراة وعدم تكرار الاخطاء التي وقعوا فيها في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كيلوباترا والتي اتنهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل من الفريقين.

موعد مباراة المصري ضد فاركو

يستضيف ملعب ستاد برج العرب مباراة المصري ضد فاركو في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بالجولة التاسعة عشر من دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد فاركو

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الرابع برصيد 28 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12نقطة.

