نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أراوخو بشأن مستقبله مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف برشلونة من رحيل أحد نجومه، الدولي الأوروجواياني رونالد أراوخو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



اللاعب الأوروجوياني يشارك بصفة أساسية في تشكيل برشلونة، ويعتبر من أهم اللاعبين الذين يمتلكهم المدرب تشافي هيرنانديز.

العديد من العروض قدمت لـ أراوخو، ولكنه لم رحيل عن النادي الكتالوني، متمسكًا بالبقاء، ورافضًا أي إغراء من خارج برشلونة، وهو ما قد يتغيّر في المستقبل القريب.

وحسب ما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بيئة اللاعب بدأت في النظر إلى رحيله بشكل إيجابي، حيث أنهم غير راضين على الإطلاق عن العرض المقدم للتجديد من نادي برشلونة، رغم أنه كان ينوي الاستمرار.

ويرى اللاعب ووكلائه أن رحيله قد يكون مفيدًا إليه وللنادي، ويميل الأوروجوياني أيضًا إلى ذلك، من أجل الحصول على العقد الذي يريده.

عدم التجديد، يمنح برشلونة عقدًا جديدًا للاعب بمكانة أراوخو، وبيعه بسعر مرتفع سيحل أزمة اقتصادية كبيرة للنادي وينعش الخزائن، ويساعد في التغلب على مشاكل اللعب المالي النظيف.



وينتهي عقد رونالد أراوخو مع برشلونة في صيف 2026، وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق مع النادي، ورحيله في الصيف المقبل قبل نهاية عقده بعامين، سيجعل البلوجرانا يحصل على الأموال التي يريدها.

شارك أراوخو هذا الموسم في 34 مباراة بمختلف المسابقات مع برشلونة، وسجل هدف واحد.