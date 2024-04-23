الرياضة

محمود الخطيب يغيب عن مؤتمر الراعي الجديد للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تغيب محمود الخطيب رئيس النادي عن مؤتمر الراعي الجديد.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة ؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة.

محمود الخطيب يغيب عن مؤتمر الراعي الجديد للأهلي

ويتواجد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، كما يتواجد مسئولى شركة بروميتيون تايرإيجيبت وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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