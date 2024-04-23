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أحمد جودة - القاهرة - تغيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن مؤتمر الراعي الجديد.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة ؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة.

محمود الخطيب يغيب عن مؤتمر الراعي الجديد للأهلي

ويتواجد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، كما يتواجد مسئولى شركة بروميتيون تايرإيجيبت وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

