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أحمد جودة - القاهرة - وقال محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في مؤتمر الراعي الجديد إن شركة الأهلي لكرة القدم لها دور كبير جدا في توفير عقد الرعاية مع الراعي الذي نعلن عنه اليوم

وأضاف: "الأهلي استفاد كثيرا من تواجد شركة الكرة ونقدر جهود الشركة، وشركة بروميتيون تاير إيجيبت، رائدة في مجالها ولديها استثمارات عديدة في مصر".

الغزاوي: الأهلي استفاد كثيرا من شركة الكرة

وأضاف: "نبحث في عقود الرعاية عن الشركات الرائدة في مجالها ولا نبحث عن الناحية المادية فقط، خاصةً أن الأهلي هو الأكبر في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا".

وتغيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن مؤتمر الراعي الجديد.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة ؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة.

ويتواجد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، كما يتواجد مسئولى شركة بروميتيون تاير إيجيبت وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

