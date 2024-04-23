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أحمد جودة - القاهرة - شدد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي والمقرر لها مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 19 من بطولة الدوري، مشيرا إلى أنه من الضروري التركيز في تلك المواجهة ومواصلة مشوار الانتصارات.

أضاف المدير الرياضي أن المرحلة المقبلة لا تسمح بالتفريط في أي نقاط في مشوار الدوري مع احتلال الفريق لقمة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وبالتالي الفوز ولا بديل غيره هو هدف الفريق في كل اللقاءات المقبلة، ومن المهم مواصلة سلسلة الانتصارات وحصد الفوز الثالث تواليا للاستمرار على القمة.

هاني سعيد يكشف أهمية مباراة البنك الأهلي

أوضح هاني سعيد أن جميع اللاعبين جاهزون تماما لتلك المواجهة، والروح المعنوية في أفضل حالاتها بعد الانتصارات الأخيرة والمجموعة لديها رغبة في مواصلة المشوار بكل قوة بالدعم غير المحدود المقدم من جانب الإدارة للفريق والجهاز الفني واللاعبين.

وعبر المدير الرياضي عن فخره الشديد بالحالة الفنية والبدنية والتي وصل لها لاعبو الفريق في الفترة الماضية ونجاحهم في تحقيق الانتصارات الأخيرة التي منحت الفريق الصدارة وإصرارهم على مواصلة المشوار بكل قوة.

