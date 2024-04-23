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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة مفاوضات نادي إيه سي ميلان الإيطالي للتعاقد مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يرحل تشافي عن نادي برشلونة في نهاية الموسم الحالي بسبب رغبته في الرحيل عن الفريق ورفضه محاولات بقائه مع النادي الكتالوني.

حقيقة مفاوضات ميلان للتعاقد مع تشافي

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن إسم المدرب تشافي هيرنانديز يتردد كثيرا داخل نادي إيه سي ميلان الإيطالي كمدرب جديد في الموسم الجديد بعد رحيل بيولي.

وأوضحت أن مسؤولي ميلان يرون بأن تشافي هو أنسب بديل للمدرب ستيفانو بيولي الذي تم التأكيد على رحيله بعد نهاية الموسم الحالي عقب خسارة الدوري الايطالي.

وتلقى فريق ميلان هزيمة جديدة أمس الإثنين أمام نظيره فريق إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

