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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

أخبار سارة لـ الهلال قبل موقعة العين بشأن ثلاثي الفريق

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأكدت تقارير صحفية أن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبد الإله المالكي، ناصر الدوسري وصالح الشهري جاهزون لخوض مباراة العين مساء اليوم.

وسوف يعتمد خورخي خيسوس مدرب الهلال على اللاعب صالح الشهري في مركز رأس الحربة بينما سيكون ناصر الدوسري على مقاعد البدلاء كورقة رابحة.

ويسعى فريق الهلال لتحقيق ريمونتادا أمام العين بعد إنتهاء مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين لصالح الفريق الإماراتي.