عاجل...الأهلي يعلن عن شراكة مع راعٍ جديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، عن شراكة جديدة مع شركة بروميتيون تاير إيجيبت، في مجال صناعة الإطارات، وذلك في مؤتمر صحفي حضره أعضاء مجلس إدارة النادي ومسئولين من الشركة ونجوم فريق الكرة الأول والفرق الرياضية.



وأكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ملف الرعاية يُعتبر من الملفات الرئيسية بالنسبة للمجلس، وأن النادي دائمًا ما يسعى للتعاون مع كيانات رائدة في مجالها لتحقيق عائد مالي يليق بمكانة النادي وشعبيته.

وأشار الغزاوي إلى أن العوائد المالية من ملف الرعاية مكنت مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية من تحقيق طفرة كبيرة في كل فروع النادي، إلى جانب الدعم الفني والإداري وتوفير كل احتياجات الفرق الرياضية في كل اللعبات.

وقد أشاد الغزاوي بشركة بروميتيون تاير إيجيبت، ووصفها بأنها عملاقة في مجال صناعة الإطارات تقوم بالتصنيع والاستثمار في مصر، وهو ما يعد ميزة إضافية في الشراكة والتعاون بين النادي والشركة.

وقد ذكر الغزاوي أن الشراكة بين الأهلي وشركة بروميتيون تاير إيجيبت ستكون ذات فوائد متبادلة، حيث سيحقق الأهلي مكاسب مادية واستثمارية من هذه الشراكة، بينما ستحقق شركة بروميتيون نجاحات كبيرة وعلى مستوى أكبر من الانتشار بعد استغلالها للعلامة التجارية للنادي.

وختامًا، تقدم محمد الغزاوي بالشكر لشركة بروميتيون تاير إيجيبت على تعاونها مع النادي، متمنيًا أن تكون هذه الشراكة بدايةً لمزيد من التطوير والنجاح.