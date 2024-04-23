نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خليفة ميسي".. الاتحاد يفاوض صفقة القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، العودة من جديد إلى ملف الصفقات الأجنبية الكبرى، بعد تراجع مستوى محترفي العميد هذا الموسم وابتعاد الفريق عن المنافسة في البطولات خلال العام الحالي.

وتضع إدارة العميد العديد من الأهداف الأوروبية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

- الاتحاد يفاوض سولي

وفجرت الصحف الأجنبية، مفاجأة كبرى عن وجود رغبة من جانب العميد بالتعاقد مع الجوهرة الأرجنتينية ماتياس سولي، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي المعار لنادي فريزونوني.

وأوضحت التقارير الإيطالية، أن إدارة نادي الاتحاد تبحث التوقيع مع صاحب الـ 21 عاما، بعقد طويل الأمد، حيث من المتوقع أن تتراوح قيمة الصفقة من 40 إلى 50 مليون يورو.

واقترب أحد محترفي نادي الاتحاد مت الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل تراجع المستوى الذي ظهر به نجوم العميد هذا الموسم.

