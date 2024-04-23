نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع نهاية الموسم.. ما هي أهداف بيلينجهام مع ريال مدريد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن أهدافه مع المرينجي مع اقتراب إنتهاء الموسم الحالي.

وتألق بيلينجهام بشكل ملفت جدا منذ انتقاله إلى نادي ريال مدريد من صفوف بروسيا دورتموند الألماني وسجل هدف انتصار الملكي أمام برشلونة في الدقائق الأخيرة.

وأكد بيلينجهام في تصريحات صحفية له:" إنه بالتأكيد شيء أريد القيام به، لا تزال أمامنا بضع مباريات لاختتام الدوري الإسباني، ثم أمامنا مباراتان صعبتان للغاية ضد بايرن ميونخ".

مع نهاية الموسم.. ما هي أهداف بيلينجهام مع ريال مدريد؟

وتابع:" بالنسبة لبطولة أوروبا، آمل أن نتمكن من الحفاظ على مستوانا الذي ظهرنا في البطولات القليلة الماضية وتجاوزه".

ويحتل النجم جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ثاني هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 17 هدف خلف اللاعب أرتيم دوفبيك نجم جيرونا.

