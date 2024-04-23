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أحمد جودة - القاهرة - أعرب سلطان الشامسي، لاعب العين الإماراتي، عن ثقته في قدرة فريقه على العودة من الرياض بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

نجم العين يتحدى الهلال قبل موقعة نصف نهائي أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلتقي العين مع الهلال السعودي في الرياض، اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بفوز العين 4-2، مما يجعله قريبًا من التأهل للنهائي.

وقال الشامسي في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "نحترم الهلال وجماهيره، ونحن على أتم استعداد لهذه المباراة. سنكمل ما بدأناه في الأسبوع الماضي، ونأمل في تحقيق الفوز 2-1".

وأضاف: "أكن كل الاحترام للهلال، لكني لا أخشى شيئًا أمامهم، وسنحاول الظهور بنفس الأداء الذي قدمناه في مباراة الذهاب. لدينا ثقة كبيرة في الحارس خالد عيسى، فهو من أهم اللاعبين في الفريق".

وأوضح الشامسي قائلًا: "واجهنا النصر الذي يضم كريستيانو رونالدو، وأظهرنا روح الفريق بشكل جيد. كانت مباراتنا أمام النصر أصعب من مواجهة الهلال، وهدفنا كان أن نرفع شعار العين عاليًا، وهذا ما حققناه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لدينا خبرة كافية للتعامل مع مثل هذه المباريات، ولا نهتم بما يُقال في وسائل التواصل الاجتماعي. العين يظهر بشكل مختلف في البطولة الآسيوية، والفريق جاهز للحصول على اللقب".