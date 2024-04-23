نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفاجأة لجماهير العميد".. إبراهيموفيتش يفاجئ اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة نادي اي سي ميلان الإيطالي، حسم ملف المدير الفني الجديد الذي ترغب في تعيينه خلال الموسم الجديد، في ظل اقتراب ستيفانو بيولي من الرحيل عن صفوف الروسونيري.

وحسم الغريم التقليدي نادي إنتر ميلان لقب الكالتشيو هذا الموسم رسميا.

- جاياردو يبتعد عن ميلان

وأكدت الصحف الإيطالية مؤخرا، دخول مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، ضمن ترشيحات الإدارة الإيطالية لخلافة بيولي في الموسم القادم.

ونشى موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، إن إبراهيموفيتش، المدير الرياضي لميلان، رفض فكرة التعاقد مع جاياردو، لأسباب فنية خاصة بطريقة اللعب.

وتابع الموقع الإيطالي، أن زلاتان إبراهيموفيتش يفضل أن يكون المدير الفني الجديد على دراية بطرق اللعب بالدوري الإيطالي والكرة الأوروبية.

