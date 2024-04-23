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أحمد جودة - القاهرة - تلقّى فالنسيا، الذي سيخرج لمواجهة برشلونة يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ34 بالليجا، هزيمتين متتاليتين على ملعب الفريق الكتالوني ولم ينجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه منذ عام 2016، عندما فاز بنتيجة (1-2) تحت قيادة المدرب باكو أيستاران آنذاك.

فالنسيا لم يحقق الفوز على برشلونة في معقله منذ 2016

وسيتواجه الفريقان، على ملعب "مونتجويك الأوليمبي"، والذي لم يتواجها فيه من قبل.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 5 مارس/آذار 2023، وكان البارسا حينها متصدرًا الترتيب بـ59 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف، بينما كان فالنسيا بالمركز 18 بـ23 نقطة، وبحاجة ملحة لتحقيق الفوز، لكن انتهى اللقاء حينها بفوز برشلونة (1-0) أحرزه المهاجم البرازيلي رافينيا من رأسية.

وفي إجمالي الـ88 مباراة التي جمعت بين برشلونة وفالنسيا على ملعب الأول كان التفوق من نصيب البلوجرانا الذي فاز في 52 مباراة، مقابل فوز الخفافيش بـ13 مباراة والتعادل في 23.

