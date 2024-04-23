نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة سموحة وبلدية نصف ساعة وتشكيل الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر تأجيل مباراة سموحة وبلديه المحلة المقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم على ستاد الإسكندرية إلى الرابعة ونصف من نفس اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائى.

وأعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به المباراة.

تشكيل مواجهة سموحة وبلدية المحلة

وجاء التشكيل كالآتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، جاستيس.

خط الوسط: أحمد خالد، عمرو قلاوه، دوكو دودو، محمد متولى، إسلام جابر.

خط الهجوم: حسام حسن.

و أعلن أيضًا أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى لفريق بلديه المحله عن تشكيل فريقه وضم كلا من: محمود ماهر، هشام شعبان، محمد جابر، يوسف حسن، محمد أشرف، سمانه، ابنوك، أحمد رضا، محمد رجب، ماجد هانى، حسام أشرف.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 22 نقطة بينما يأتى يأتى بلديه المحله فى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

