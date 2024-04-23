مدرب بايرن ميونخ يدخل اهتمامات مانشستر يونايتد لخلافة تين هاج

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني دخل دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لخلافة إريك تين هاج.

اقترب إريك تين هاج من الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب سوء النتائج التي يعاني منها الفريق.

خلفة إريك تين هاج في مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ميرور"، أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، الذي سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم، بدأ مفاوضات أولية مع مانشستر يونايتد لتولي قيادة الفريق.

وأشارت الصحيفة أن جيمس راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، يبحث إمكانية التعاقد مع توخيل، في حال قرر النادي إقالة المدرب الحالي إريك تين هاج.

وودع نادي بايرن ميونخ تحت قيادة توماس تويخل بطولة كأس ألمانيا، وخسر هيمنته على لقب الدوري على يد باير ليفركوزن الذي توج رسميا بالموسم الحالي.