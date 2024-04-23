نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي ينقض على صفقة الزمالك في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انقض مسؤولو التعاقدات في النادي الأهلي على صفقة الزمالك في الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويخطط النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبرزها صفقة جناح أيسر.

ويحتاج النادي الأهلي للتعاقد مع صفقات قوية في كل موسم انتقالات، نظرًا لمشاركته في العديد من البطولات خلال الموسم الواحد.

حيث يشارك في دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي، وكأس مصر، بالإضافة إلى بعض البطولات في حالة الظفر بأحد البطولات المذكورة.

يسري وحيد يثير اهتمام النادي الأهلي

ويثير يسري وحيد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، اهتمام النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

يجيد يسري وحيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، والأهلي يبحث عن بديل قوي في الجبهة اليسرى تحسبًا لرحيل النجم التونسي علي معلول نهاية الموسم الجاري.

سبب فشل انتقال يسري وحيد إلى نادي الزمالك

كان يسري وحيد قريبًا من الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الصفقة توقفت بسبب تمسك مدرب الجيش عبدالحميد بسيوني بخدمات اللاعب.

أحمد رأفت، وكيل يسري وحيد، أكد أنه كان من المقرر أن ينضم لصفوف الزمالك في يناير الماضي، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، لكن تمسك بسيوني بخدماته أدى إلى تأجيل الصفقة حتى نهاية الموسم الحالي.

الأهلي يتعادل مع مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

وتعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سلبيا بدون أهداف أمام مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.