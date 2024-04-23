نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الان.. مباراة الهلال ضد العين فى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023-2024.



موعد مباراة الهلال والعين



تُقام مباراة الهلال ضد العين في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري،في المواجهة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة فى العالم العربي بعد ملحمة الذهاب، وتذاع المباراة على قناة SSC1 HD

ويستهدف الهلال السعودي إلى تحقيق ريمونتادا وخطف بطاقة التأهل أمام ضيفه العين الإماراتي الذي هزمه ذهابًا 4-2، على ملعب هزاع بن زايد بأبوظبي.

​الهلال ضد العين



ويسعى الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، متصدر الدوري السعودي بفارق كبير عن غريمه النصر، إلى بلوغ النهائي السادس في مسابقة دوري أبطال آسيا التي أحرز لقبها أربع مرات قياسية آخرها في 2021.

يستمر غياب هداف الهلال المصاب الصربي ألكسندر ميتروفيتش أمام العين، بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار منذ فترة بعيدة، لكنه سيستعيد ناصر الدوسري بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرًا.

مواجهات الهلال والعين

التقي الفريقان وجها لوجه في 15 مرة سابقة بدوري أبطال آسيا، حيث تفوق العين في 7 مرات مقابل 6 انتصارات للهلال، فيما انتهت مباراتين بالتعادل.

وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإن القيمة التسويقية لفريق الهلال السعودي 242 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق العين الإماراتي 34 مليون يورو ويتفوق الزعيم السعودي على البنفسجي بنحو 208 ملايين يورو.

مباراة الهلال ضد العين

في المقابل، يسعى العين إلى تأكيد تفوقه أمام الهلال والتأهل إلى النهائي الرابع بعد 2003 عندما أحرز لقبه الوحيد والأوّل في النظام الحالي للبطولة، ثم 2005 و2016.

وكان العين أوقف سلسلة قياسية للهلال شهدت تحقيقه 34 فوزًا متتاليًا في مختلف المسابقات، عندما هزمه ذهابًا في المباراة التي تألق فيها المغربي سفيان رحيمي مسجّلًا ثلاثية "هاتريك"، وكان قبلها سجل ثلاثية أيضًا في مباراتي ربع النهائي أمام النصر السعودي، ليرفع رصيده في صدارة الهدّافين إلى 11 هدفًا، بينها سبعة في الأدوار الاقصائية.

يحتل العين حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بفارق 15 نقطة عن الوصل المتصدّر.



مباراة الهلال والعين

وتأهل الهلال إلى هذا الدور في أبطال آسيا، بعدما فاز على حساب نظيره الاتحاد السعودي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فى إياب ربع نهائى النسخة الحالية، ليتأهل بمجموع 4-0 بعد حسم الذهاب بنتيجة 2-0 أيضا.

في حين، تأهل العين الإماراتى إلى نصف نهائى دورى أبطال آسيا على حساب النصر السعودى، بعد حسم مباراة إياب ربع النهائى التى جمعتهما على ملعب الأول بارك بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بفوز النصر 4-3 فى الوقت الذى انتهت فيه مباراة الذهاب بفوز العين 1-0 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل فى إجمالي المباراتين 4-4.