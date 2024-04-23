نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابة دي يونج في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي برشلونة عن تطورات الإصابة التي تعرض لها الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق خلال مباراة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد في الدوري الإسباني.

غادر فرينكي دي يونج ملعب المباراة فس الشوط الأول عقب تعرضه للإصابة وظهر على وجهه علامات الحزن والتألم.

وانتهت احداث مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بفوز الملكي بنتيجة 2-3 ضمن منافسات الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

نهاية موسم دي يونج مع برشلونة

ونشر نادي برشلونة بيان رسمي جاء فيه: "أكدت الاختبارات التي أجريت يوم الإثنين، أن فرينكي دي يونج يعاني من التواء في كاحله الأيمن".

وأضاف النادي: "تطورات تعافي اللاعب من الإصابة ستحددها طبيعة جلسات العلاج التي سيخضع لها".

ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة "آس" أن دي يونج سيكون جاهز للعب مع منتخب هولندا في كأس أوروبا "يورو 2024" التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.

يلعب منتخب هولندا في المجموعة الرابعة لكأس أوروبا 2024 وتضم المجموعة فرنسا، بولندا والنمسا، ويخوض المنتخب الهولندي مشواره في البطولة ضد منتخب بولندا في 16 يونيو.

