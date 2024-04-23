نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب كريستيانو رونالدو.. بنر جماهير الهلال بدوري الأبطال يسبب أزمة في النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأولى قبل انطلاق مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، جدل كبير بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.



ويلعب نادي الهلال السعودي مباراته اليوم أمام العين الإماراتي من أجل تعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2.



ويحتضن ملعب المملكة أرينا احداث مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.



بنر جماهير الهلال يثير غضب النصر



من المتوقع ان تكون المباراة حافلة بجماهير الهلال لدعم الفريق من أجل التأهل للنهائي، مع التحضيرات قبل انطلاق اللقاء المرتقب ظهر أحد البنرات المثيرة للجدل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنر يشبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهي صورة تم استخدامها في أحد الحسابات الجماهيرية للنجم البرتغالي.

وبسبب حالة الجدل الواسعة في الساعات القليلة قبل المباراة، انتشرت أنباء سيتم عن الجزء العلوي من الصورة ليظهر شعار نادي الهلال فقط.