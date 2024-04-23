نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام فاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة التاسعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، غيلاس جناوي، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، حسين السيد، محمد طارق، ايزي ايميكا، حسن علي، حسين فيصل، أمادو با، فخر الدين بن يوسف والناشئ أحمد فؤاد.

السيد شعبان حكمًا لمباراة المصري وفاركو بالدوري

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من السيد شعبان حكمًا للساحة ومعه كل من سيد نافع ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، محمود منصور حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم مصطفى مدحت بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.



القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو

تنطلق أحداث مباراة المصري وفاركو عبر قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

