نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة حارس الأبيض قبل مواجهة دريمز الغاني بنصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن معاناة محمد صبحي حارس مرمى الأبيض من إصابة بمزق في العضلة الضامة.



وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الحارس تحامل على نفسه وتواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة دريمز الغاني السابقة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من أجل مصلحة الفريق.



واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.



وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.