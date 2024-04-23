نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد عواد وموقفه من اللحاق بمباراة الإياب أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد عواد حارس مرمى الأبيض جاءت مطمئنة.



وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب يعاني فقط من آلام أسفل الظهر، وسيتواجد مع الفريق في مباراة دريمز الغاني المقبلة في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.



وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.