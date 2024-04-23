نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل فاركو لمباراة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة التاسعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المصري والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمد شيكا لحراسة المرمى، جيفرسون انكادا، رامي صبري، ياسين مرعي، عزمي غوما لخط الظهر، محمود عماد، سيف العجوز كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، شكري نجيب، وليد علي، سيف تيري كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عمرو جمال.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود السيد، أحمد عوض، عمرو ناصر، أحمد فؤاد، أحمد البحراوي، وليد مصطفى، رزقي حمرون، محمد فخري، محمود جهاد.

السيد شعبان حكمًا لمباراة المصري وفاركو بالدوري

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من السيد شعبان حكمًا للساحة ومعه كل من سيد نافع ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، محمود منصور حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم مصطفى مدحت بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو

تنطلق أحداث مباراة المصري وفاركو عبر قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

