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أحمد جودة - القاهرة - فوز بترول أسيوط والإتصالات وابو قير وتعادل جمهورية شبين بدوري المحترفين

أسفرت مواجهات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين عن فوز فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه على فريق مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج بثلاثية مقابل هدف.

سجل الأهداف ابراهيم جلال في الدقيقة 8 من الشوط الأول وجون موباتشو في الدقيقة 38.

وإدرك شريف أشرف الهدف الثالث في الدقيقة 21 من الشوط الثاني، بينما

سجل الزاهي عبد النبي هدف مصر للمقاصة في الدقيقة 36.

- فوز فريق بترول اسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود على فريق أسوان بقيادة تامر ابو جبل بهدفين نظيفين انتهى الشوط الأول بتقدم البترول بهدف محمد خالد واضاف أحمد هشه الهدف الثاني في الدقيقة 28 من الشوط الثاني.



- فوز فريق الإتصالات (وي) بقيادة هاني العقبي على فريق مكادى بقيادة نبيل محمود بثلاثية مقابل هدفين حيث تقدم وي بهدف محمد بهاء وتعادل شمس محارب لمكادي ثم أضاف صامويل الهدف الثاني لنادي وي.

وفي الشوط الثاني تمكن باتريك ادو من تسجيل الهدف الثاني لمكادي وإدرك محمود مسعود هدف وي الثالث.



- تعادل فريق جمهورية شبين بقيادة أحمد جمعة مع فريق دكرنس بقيادة بقيادة حسن موسي بهدف لمثله تقدم فريق جمهورية شبين بهدف احمد الشامي واضاف أحمد حسني هدف دكرنس في الدقيقة 40 من الشوط الأول.



- تعادل فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال مع فريق النصر للتعدين بقيادة محمدصلاح بهدفين لكل منهما.

الترتيب

1- ابو قير للاسمده 42 نقطة

2- بترول أسيوط 39نقطة

3- وي 36 نقطة

4- أسوان 35 نقطة

5- دكرنس 33 نقطة

6- جمهورية شبين 25 نقطة

7- مكادى 23 نقطة

8- النجوم 18 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 8 نقاط