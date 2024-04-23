نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، عن تشكيلة الهلال السعودي أمام العين، اليوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

يسعى لاعبو الهلال إلى تعويض الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-4 بتحقيق ريمونتادا قوية بالعودة في النتيجة وقلب الطاولة على الخصم من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي.

ويحتاج "الزعيم" إلى الفوز بفارق 3 أهداف حتى يتأهل للنهائي، في أسوأ تقدير يحتاج الهلال إلى تحقيق الفوز 4-2 من أجل الذهاب إلى ركلات الترجيح وحسم التأهل بها.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة العين كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - حسان تمبكتي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: سالم الدوسري – روبن نيفيز - ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - صالح الشهري - مالكوم

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

العويس، الربيعي، خليفة، القحطاني، البريك، كنو، سلمان، جحفلي، الحمدان.