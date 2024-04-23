نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال زيارته لشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يشارك في مغامرة يلا كامب بالعريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة مغامرة يلا كامب المقامة بمدينة العريش والشيخ زويد، خلال الفترة من 23 إلى 27 ابريل.



جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي زيارة لمحافظة شمال سيناء لافتتاح عدد من المشروعات إلى تنفذها وزارة الشباب والرياضة ومنهم استاد العريش.



وأكد الوزير، أن تنفيذ مثل هذه المعسكرات من شأنه تعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، علاوة على تعريفهم بأبرز المعالم السياحية والأثرية التى تتمتع بها البلاد، وتنشيطًا للسياحة الداخلية، فضلًا عن التشجيع على ممارسة الرياضية في هذه الأماكن التي تتسم بطبيعة مختلفة.



ووجه الدكتور أشرف صبحي، اثناء تفقده مجموعة من المسابقات والأنشطة الرياضية التي نظمتها الإدارة العامة للتنمية الرياضية والقاعدة الشعبية بالتعاون مع الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية فى ألعاب "الدومينو والطاولة والكورف بول والراكيت، بضرورة توفير كافة الإمكانات واحتياجات الشباب المشارك طوال أيام المعسكر.



وشهد الكامب حضور عدد كبير من المسئولين وعلى رأسهم إدارة التنمية الرياضية والقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والمسئولة عن تنظيم يلا كامب.



ورافق الوزير خلال تفقده المعسكر كل من محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية وغاده جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والتي تواجدت في المعسكر منذ اليوم الأول في كامب العريش وتوفير كل احتياحات المعسكر من انشطه رياضية وترفيهية مختلفة بالإضافة إلى زيارة البازرات ومعالم المحافظة لمعرفة المشاركين عليها.



وتتميز مغامرة يلا كامب العريش فرصة القيام بالعديد من الأنشطة، مثل، التخييم على البحر والمشاركة في أنشطة رياضية على شاطئ البحر ومشاهدة النجوم، بالإضافة إلى هايكينج بمدينة الشيخ زويد حد الوصول لشاطئ الجزيرة بالريسة وجولة حرة بأسواق المدينة.



ومن ضمن الفعاليات زيارة بحيرة البردويل لشراء اجمل الأسماك، والمشاركة في مسابقات (كرة قدم وكرة طائره شاطئ – العاب المضرب – والعاب ترفيهية بالتعاون مع اتحاد المصرى للالعاب الترفيهية – لياقة بدنية).