ثنائي الأهلي يخوض تدريبات قوية استعدادا للعودة للمران الجماعي

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أحمد جودة - القاهرة - خاض الثنائي مروان عطية وياسر إبراهيم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية اليوم على ملعب التتش، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق استعدادًا لمباراة مازيمبي الكونغولي.
وخاض مروان عطية وياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان مروان قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وغاب عن مباراة الذهاب أمام مازيمبي التي أقيمت في الكونغو، فيما تعرض ياسر إبراهيم لتمزق في العضلة الخلفية، وواصل الثنائي تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويستعد الأهلي لمباراة مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.
وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.