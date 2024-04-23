نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الأهلي يخوض تدريبات قوية استعدادا للعودة للمران الجماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الثنائي مروان عطية وياسر إبراهيم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية اليوم ‏على ملعب التتش، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق استعدادًا لمباراة مازيمبي الكونغولي.‏

وخاض مروان عطية وياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما ‏للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وكان مروان قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وغاب عن مباراة الذهاب أمام مازيمبي التي ‏أقيمت في الكونغو، فيما تعرض ياسر إبراهيم لتمزق في العضلة الخلفية، وواصل الثنائي تنفيذ ‏البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ‏مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.‏

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.‏

