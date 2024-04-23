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أحمد جودة - القاهرة - أعرب محيي صلاح، مدرب حراس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته، بتأهل الفارس الأبيض، للدور نصف النهائي، لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

تصريحات قوية من مدرب الزمالك عقب الفوز على الأبيار الجزائري

وقال "محيي صلاح" في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الزمالك والأبيار الجزائري: " الفريق قدم مباراة جيدة، واستحق الفوز، والأبيار منافس محترم ومشرف للكرة الجزائرية، ويمتلك لاعبين أصحاب قدرات فنية عالية".

وتابع: "الزمالك يفكر حاليا في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة، والحديث عن المباراة النهائية سابق لأوانه".

وأضاف: "بكل تأكيد نفضل مواجهة الأهلي في الدور النهائي، والعودة للقاهرة بلقب البطولة، من أجل إسعاد جماهير الزمالك".

واختتم:" تألق حراس الزمالك أمر جيد جدًا ويشعرني بالسعادة، ومحمود خليل فلفل يقدم بطولة ممتازة، وفاز بجائزة رجل المباراة 3 مرات، وهذا أمر نادر حدوثه أن يحصل حارس مرمى على هذه الجائزة".

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، تأهل للدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، عقب فوزه على الأبيار الجزائري، بنتيجة 28 - 25، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثاني مواجهات الدور الرئيسي.

