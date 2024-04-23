نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق حارس يد الزمالك بعد حصوله على جائزة رجل مباراة الأبيار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمود خليل فلفل، حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته بحصوله على جائزة رجل مباراة الأبيار الجزائري.

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الأبيار الجزائري، بنتيجة 28 - 25، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثاني مواجهات الدور الرئيسي، ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال "فلفل" خلال المؤتمر الصحفي: "أشكر الكابتن محيي صلاح مدرب حراس المرمى، على مجهود معنا، وأشكر أيضا زملائي في الفريق".

وأضاف: "سعيد بحصولى على جائزة أفضل لاعب في المباراة 3 مرات خلال منافسات البطولة، ولكن هدفي هو التتويج باللقب، وإسعاد جماهير الزمالك".

واختتم: "بكل تأكيد النهائي أمام الأهلي سيكون له مذاق مختلف، واتمنى أن نواجهه في النهائي، والتفوق عليه وحصد اللقب للعام الثالث على التوالي".