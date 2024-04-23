نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يدعم الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد النجم البرازيلي نيمار جونيور نجم فريق الهلال السعودي بملعب المملكة آرينا لمساندة فريقه أمام ضيفه العين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن نيمار هو من أصر على دعم فريقه في مواجهة الليلة أمام العين الإماراتي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد تلقى خسارة موجعة في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2، لذلك يبحث الزعيم في مواجهة الليلة عن تحقيق الفوز وحسم التأهل داخل ملعبه وفي حضور جماهيره.

ويبحث فريق الهلال عن تحقيق الفوز بفارق ثلاث أهداف في مواجهة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024.

ويبدأ فريق الهلال مواجهة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - حسان تمبكتي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: سالم الدوسري – روبن نيفيز - ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - صالح الشهري - مالكوم