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أحمد جودة - القاهرة - أنهي فريق المصري البورسعيدي الشوط الأول متقدما على نظيره فاركو بهدف نظيفا سجله ميدو جابر في الدقيقة ل3 من عمر اللقاء في المباراة المقامة بينهما حاليا بالجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

وجاء تشكيل المصري مكون من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، غيلاس جناوي، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، حسين السيد، محمد طارق، ايزي ايميكا، حسن علي، حسين فيصل، أمادو با، فخر الدين بن يوسف والناشئ أحمد فؤاد.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من السيد شعبان حكمًا للساحة ومعه كل من سيد نافع ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، محمود منصور حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم مصطفى مدحت بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.

انطلقت أحداث مباراة المصري وفاركو عبر قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

