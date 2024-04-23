نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام لاتسيو في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماسيمليانو اليجري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة فريق لاتسيو بعد قليل بستاد اليانز ستاديوم في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو

وتنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس ولاتسيو مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: دانيلو، بريمر، ساندرو، كامبياسو.

خط الوسط: مكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كوستيش، فلاهوفيتش، كييزا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو

وتنقل مباراة اليوفي مع نظيره لاتسيو المرتقبة اليوم عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية والتي تمتلك جميع حقوق بث وإذاعة جميع مباريات الدوري الإيطالي وكل البطولات الإيطالية المحلية وبالتحديد قناة ad sports premium 1.