نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا.. بداية نارية الهلال يسجل الهدف الأول في مرمى العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الهلال في تسجيل الهدف الأول أمام نظيرة العين الإماراتي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024.

وتمكن فريق الهلال من التحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 2 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي من مدافع فريق العين على ميشيل ديلجادو داخل منطقة الجزاء.

وتمكن روبين نيفيز لاعب وسط فريق الهلال من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة لتسكن مرمى خالد عيسى حارس مرمى فريق العين.

وكان الهلال قد تلقى خسارة موجعة في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2، لذلك يبحث الزعيم في مواجهة الليلة عن تحقيق الفوز وحسم التأهل داخل ملعبه وفي حضور جماهيره.

ويبحث فريق الهلال عن تحقيق الفوز بفارق ثلاث أهداف في مواجهة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024.

ويبدأ فريق الهلال مواجهة الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - حسان تمبكتي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: سالم الدوسري – روبن نيفيز - ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - صالح الشهري - مالكوم