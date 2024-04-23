نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأخير موعد انطلاق مباراة طلائع الجيش وإنبي نصف ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تأخير انطلاق المباراة المقرر غدًا بين فريقي طلائع الجيش وإنبي، ضمن الجولة الـ 19 لبطولة الدوري الممتاز.

قرر عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات برابطة الأندية تأخير موعد انطلاق مباراة طلائع الجيش وإنبي لمدة نصف ساعة، لتقام في الرابعة والنصف مساء غد الأربعاء بدلًا من موعدها الأصلي المقرر له الرابعة عصرًا.

وجاء قرار تعديل موعد بداية مباراة طلائع الجيش وإنبي لظروف ارتفاع درجة الحرارة، حيث جاء تأخير بداية المباراة في إطار الحفاظ على صحة اللاعبين.

يحتل فريق إنبي المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 12 نقطة.