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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث شوط اللقاء الأول، والذي يجمع بين فريق الهلال وضيفه العين ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

المهمة تزداد صعوبة على الهلال والعين يقترب من الصعود للنهائي

وتمكن فريق العين الإماراتي من إدراك هدف التعادل أمام نظيره الهلال السعودي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

حيث سجل إريك دي مينيزيس ظهير فريق العين من تسجيل هدف التعديل لصالح فريق العين عند الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وجاء الهدف عن طريق إريك بتصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من يحيى نادر نجم وسط فريق العين.

وكان فريق الهلال قد تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 2 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي من مدافع فريق العين على ميشيل ديلجادو داخل منطقة الجزاء.

وتمكن روبين نيفيز لاعب وسط فريق الهلال من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة لتسكن مرمى خالد عيسى حارس مرمى فريق العين.

لتنتهي أحداث شوط اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتصبح النتيجة النهائية لمجموع المباراتين حتى الآن 5/3 لصالح فريق العين

وكان فريق الهلال قد تلقى خسارة موجعة في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2، لذلك يبحث الزعيم في مواجهة الليلة عن تحقيق الفوز وحسم التأهل داخل ملعبه وفي حضور جماهيره.

ويحتاج فريق الهلال تحقيق الفوز بفارق ثلاث أهداف في مواجهة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024.

بينما يسعى فريق العين للحفاظ على حظوظه في مباراة الليلة وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الليلة من أجل الصعود للمباراة النهائية.

