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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

برشلونة يقرر عرض نجمه للبيع في الميركاتو الصيفي

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ريفيلو" الإسبانية، فأن النادي الكتالوني لديه الكثير من الشكوك حول لاعب الفريق فرينكي دي يونج، حيث راتبه مرتفع جدًا ومستواه دون التوقعات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الشبكة بأن مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد، ربما هي الأخيرة للاعب الهولندي بقميص برشلونة.

يذكر أن دي يونج سيغيب عن برشلونة حتي نهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه أمام ريال مدريد لإصابة قوية على مستوي الكاحل الأيمن.

وخسر الفريق الكتالوني أمام ضيفه ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

