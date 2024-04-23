نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء بالجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

احرز أهداف النادي المصري ميدو جابر في الدقيقة 3 من ركلة جزاء بينما سجل الهدف الثاني محمد الشامي مهاجم الفريق في الدقيقة 54.

احرز هدف فاركو باهر المحمدي في الدقيقة 96

وبهذه النتيجة يرتقي المصري البورسعيدي للمركز الثاني في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل المصري مكون من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، غيلاس جناوي، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، حسين السيد، محمد طارق، ايزي ايميكا، حسن علي، حسين فيصل، أمادو با، فخر الدين بن يوسف والناشئ أحمد فؤاد.

وأدار هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من السيد شعبان حكمًا للساحة ومعه كل من سيد نافع ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، محمود منصور حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم مصطفى مدحت بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.

انطلقت أحداث مباراة المصري وفاركو عبر قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

