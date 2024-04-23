نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشامي أفضل لاعب في مباراة المصري وفاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصل محمد الشامي لاعب النادي المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين الفريق البورسعيدي ونظيره فاركو والتي جمعت بينهم بالجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد الشامي مهاجم الفريق الهدف الثاني للنادي المصري في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

حقق الفريق البورسعيدي الفوز في هذه المباراة على فاركو بهدفين مقابل هدف حيث سجل الهدف الأول ميدو جابر في الدقيقة 3 من الشوط الأول.

احرز هدف فاركو باهر المحمدي في الدقيقة 96

وبهذه النتيجة يرتقي المصري البورسعيدي للمركز الثاني في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل المصري مكون من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، غيلاس جناوي، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، حسين السيد، محمد طارق، ايزي ايميكا، حسن علي، حسين فيصل، أمادو با، فخر الدين بن يوسف والناشئ أحمد فؤاد.

وأدار هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من السيد شعبان حكمًا للساحة ومعه كل من سيد نافع ومحمد مجدي سليمان كمساعدين، محمود منصور حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم مصطفى مدحت بمعاونة من زميله أحمد حامد فهيم.

انطلقت أحداث مباراة المصري وفاركو عبر قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.