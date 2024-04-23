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أحمد جودة - القاهرة - سجل سالم الدوسري نجم فريق الهلال الهدف الثاني لصالح فريق الهلال في مرمى ضيفه العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا.. الدوسري يسجل الهدف الثاني لصالح الهلال في مرمى العين

وجاء الهدف عن طريق سالم في الدقيقة 51 من عمر اللقاء بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك فريق العين.

وكان فريق الهلال قد سجل الهدف الأول في المباراة بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 2 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي من مدافع فريق العين على ميشيل ديلجادو داخل منطقة الجزاء.

وتمكن روبين نيفيز لاعب وسط فريق الهلال من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة لتسكن مرمى خالد عيسى حارس مرمى فريق العين.

واستطاع فريق العين إدراك هدف التعادل أمام نظيره الهلال السعودي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

حيث سجل إريك دي مينيزيس ظهير فريق العين من تسجيل هدف التعديل لصالح فريق العين عند الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وجاء الهدف عن طريق إريك بتصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من يحيى نادر نجم وسط فريق العين.

وبهذا الهدف أصبحت النتيجة الحالية بين الفريقين في مجموع المباراتين 5/4 حتى الآن.

وكان فريق الهلال قد تلقى خسارة موجعة في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2، لذلك يبحث الزعيم في مواجهة الليلة عن تحقيق الفوز وحسم التأهل داخل ملعبه وفي حضور جماهيره.

ويحتاج فريق الهلال تحقيق الفوز بفارق ثلاث أهداف في مواجهة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024.

بينما يسعى فريق العين للحفاظ على حظوظه في مباراة الليلة وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الليلة من أجل الصعود للمباراة النهائية.

