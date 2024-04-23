نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الدولي للشطرنج يرفع الإيقاف عن مصر.. وعدلي يشكر أشرف صبحي وياسر إدريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي عن موافقة الاتحاد الدولي على رفع إيقاف النشاط عن مصر الذي تم اتخاذه منذ شهر مارس الماضي بعد الأزمة التي شهدتها بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر 2023.

وقال عدلي إنه فور إيقاف النشاط في مصر من جانب الاتحاد الدولي للشطرنج تحرك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية من أجل حل تلك الأزمة سريعا وهو ما تحقق بالفعل بعد التواصل مع الاتحاد الدولي للشطرنج وإزالة سبب الخلاف تماما بناء على العلاقات الجيدة مع مسئولي الاتحاد الدولي.

واتفق الاتحاد المصري للشطرنج مع الاتحاد الدولي للعبة بعد موافقة الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على إنهاء الأزمة المالية التي شهدتها بطولة العالم للناشئين بعد اعتذار 6 دول عن الحضور في البطولة ومطالبتهم بمبالغ الاشتراك والتسجيل.

وكشف الاتحاد المصري للشطرنج في بيان رسمي أنه تم الاتفاق بناء على اللوائح والقوانين المتبعة في ذلك الأمر أنه في حال اعتذار أي دولة عن حضور البطولات الرسمية والمعتمدة يتم رد نسبة من الأموال التي تم دفعها وهو ما تحقق بالفعل ليرفع الاتحاد الدولي الإيقاف عن مصر بشكل رسمي.

وقدم أحمد عدلي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية على حرصهم الشديد من منطلق المسئولية على سرعة رفع الإيقاف عن مصر في أسرع وقت خاصة لما تمتلكه مصر من سمعة جيدة للغاية مع كافة الاتحادات العربية والقارية والدولية.

كما قدم الاتحاد الدولي للشطرنج في البيان الرسمي الصادر اليوم عن خالص تقديره وشكره إلى الدكتور أشرف صبحي والمهندس ياسر إدريس على العمل على إزالة أسباب الإيقاف في وهو ما تحقق في اسرع وقت.



وجاء بيان الاتحاد الدولي للشطرنج كالتالي:

«قرار الاتحاد الدولي للشطرنج الصادر في 6 مارس 2024 بشأن تعليق عضوية الاتحاد المصري للشطرنج (ECF)، يسر الاتحاد الدولي للشطرنج أن يعلن عن تقدم كبير. تلقى دفعة جزئية من أجل تسوية الديون التي أدت إلى هذا التعليق.

وفي هذا الصدد، يعرب الاتحاد الدولي للشطرنج عن امتنانه للجنة الأولمبية المصرية وشخصيًا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية كما يشكر الاتحاد الدولي للشطرنج على العمل الجاد وتعاون اللجنة المؤقتة التي تقود الاتحاد المصري للشطرنج الآن: المدير العام أحمد عدلي (رئيسًا)، د. إيمان الأنصاري (عضوًا)، محمد عبد العال (عضوًا).

ومن المفترض أن يتم التوقيع على جدول سداد الديون المتبقية من قبل الأطراف في موعد أقصاه 31 مايو 2024. وعلى الرغم من ذلك، سيبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم في دفعات جزئية لجميع الاتحادات المتضررة في الأسبوعين المقبلين، والتي ستكون متناسبة مع المبلغ الإجمالي. من الأموال الواردة من الاتحاد المصري وسيتم إجراء جميع المبالغ المستردة بناءً على لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج المعمول بها في وقت بطولة العالم 2023 (المادة 15.3. اللوائح المحددة). ولا يزال إجراء فرض العقوبات الصارمة على المسؤولين عن هذه الحالة، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد السابق هشام الجندي، مستمرًا وسيتم تنفيذه بالكامل.

مع الأخذ في الاعتبار هذا الوضع المحدث والجهود المبذولة، قرر الاتحاد الدولي للشطرنج استعادة حقوق الاتحاد المصري بالكامل، بما في ذلك حقوق تنظيم البطولات، وحق اللاعبين في الأداء تحت العلم المصري وما إلى ذلك، والاعتراف باللجنة المؤقتة كممثل شرعي للاتحاد».