عاجل.. تشافي على بعد خطوة واحدة من تمديد عقده مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - خطوة واحدة تفصل الإسباني " تشافي هيرنانديز" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من تمديد عقده مع العملاق الكتالوني والتراجع عن قراره بالرحيل نهاية هذا الموسم.



تفاصيل تمديد عقد تشافي مع برشلونة



وفقًا لتقارير صحفية، فأن تشافي قد توصل لاتفاق مع مسؤولي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، لتمديد تعاقده مع البارسا خلال الفترة المقبلة.

وحسب الصحفي الموثوق خافي ميجيل، فقد أكد أن تشافي سعيد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه وأن الإعلان الرسمي باستمراره في قيادة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة سيكون في الأيام المقبلة.

هذا يشير إلى أنه قد يستمر في قيادة الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2025، وفقًا للتقارير الصحفية الأخيرة.

برشلونة يودع دوري الأبطال ويسقط أمام ريال مدريد

ويمر برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، بفترة عصيبة حيث ودع دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في ربع النهائي، وتلقي هزيمة صعبة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني.

يحتل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة، بعد تحقيق 21 فوزًا و7 تعادلات وخسارة أربع مباريات².