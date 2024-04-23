نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يودع كأس إيطاليا بعد الهزيمة من لاتسيو بهدفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أمام نظيره فريق لاتسيو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد اليانز ستاديوم ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

ملخص مباراة يوفنتوس ولاتسيو

وبدأت أحداث مباراة يوفنتوس ولاتسيو برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل فالنتين كاستيلانوس الهدف الأول في الدقيقة 12 بتمريرة لزميله لويس البيرتو وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وأحرز كاستيلانوس هدف الفوز بالمباراة للاتسيو صنعه له البيرتو أيضا وحاول يوفنتوس العودة بالمباراة ولكن لم ينجح لتألق الدفاع وحارس لاتسيو ثم سجل ميليك هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة 83 وانتهت المباراة 2/1.