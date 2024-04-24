ملخص أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أمام نظيره فريق لاتسيو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد اليانز ستاديوم ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

ملخص أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو

وسجل فالنتين كاستيلانوس الهدف الأول في الدقيقة 12 بتمريرة لزميله لويس البيرتو.

وأحرز كاستيلانوس هدف الفوز بالمباراة للاتسيو صنعه له البيرتو أيضا ثم سجل ميليك هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة 83 وانتهت المباراة 2/1.