نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا وقت للراحة.. المصري يلاقي الطيران وديًا غدًا استعدادًا للداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم الجهاز الإداري بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق الطيران على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

لا وقت للراحة.. المصري يلاقي الطيران وديًا غدًا استعدادًا للداخلية

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة العشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الرابعة عصر الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري.

كان المصري قد نجح اليوم في تحقيق الفوز على نظيره فريق فاركو بهدفين لهدف واحد في مباراة الجولة التاسعة عشر التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب ، حيث سجل للمصري ميدو جابر ومحمد الشامي، فيما جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق النيران الصديقة.

