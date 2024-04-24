نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يسحق تشليسي بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة أرسنال أمام تشليسي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي.

وتفوق المدفعجية بخماسية نظيفة وسط حزن مشجعين البولوز حول النتيجة الكبيرة.

أحداث المباراة

لياندرو تروسار افتتح التسجيل في الدقيقة 4 من عمر اللقاء ليضع فريقه في المقدمة، وأضاف بن وايت الهدف الثاني في. الدقيقة 52.



وضاعف كاي هافرتز في الدقيقة 57 من عمر المباراة قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 65.

واختتم الاهداف بن وايت الاهداف في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة احتل ارسنال الانجليزي الصدارة برصيد 77 نقطة، بينما احتل تشليسي المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

