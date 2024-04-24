نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن التعاقد مع تقى مدحت لاعبة نادي الشمس، لتدعيم صفوف فريق الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع تقى مدحت لاعبة نادي الشمس، لتدعيم صفوف فريق الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.



ومن المقرر، أن تنضم تقى مدحت لصفوف نادي الزمالك، بداية من الموسم المقبل، لتكون أولى تدعيمات فريق "سيدات" الطائرة.



ووقعت تقى مدحت، على عقود انضمامها للزمالك في حضور عمرو أدهم ونيرة الأحمر، عضوي المجلس، بالإضافة إلى أحمد فتحي المدير الفني للفريق، وهبة حسنين إداري الفريق.



وتعد تقي مدحت من أبرز لاعبات منتخب مصر، وحققت ذهبية دورة الألعاب الأفريقية مع المنتخب الوطني.