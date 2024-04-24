نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: إمام عاشور لم يتلقى عروض للرحيل ولا عروض لـ "كهربا" و"الشناوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عروض من أجل الرحيل عن صفوف فريقه بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عاشور لم يحصل على أي عروض سواء رسمية أو شفوية، واللاعب سعيد داخل النادي ولم يطلب الرحيل بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف أمير هشام: "محمود عبدالمنعم كهربا لم يتلقى أي عروض وكل ما يدور في هذا الإطار غير صحيح، وأن آخر العروض كان من الحزم السعودي في يناير الماضي".

واختتم: "أيضًا محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، لم يحصل على أي عروض للرحيل كما تم الترويج لتلك الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، واللاعب مستمر".