الرياضة

من صاحب فكرة تمثال العامري فاروق؟.. شقيقه يكشف

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث خالد العامري شقيق الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي ، عن فكرة إقامة تمثال لشقيقه.

خالد العامري: الخطيب صاحب فكرة عمل تمثال للعامري

أكد خالد العامري خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد " أن العامري فاروق كانت حياته كلها للأهلي فهو كان يحب النادي ويحب تواجده".

وأضاف: "العامري كان يجد متعة في العمل بالأهلي".

وأوضح: "فكرة تمثال للعامري فاروق لا تزال قائمة، والخطيب ناقش معانا الفكرة واتفقنا يتعمل تأبين وتمثال".

واختتم تصريحاته: "قريبا نعلن عن تمثال فاروق العامري".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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