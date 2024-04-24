نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من صاحب فكرة تمثال العامري فاروق؟.. شقيقه يكشف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خالد العامري شقيق الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، عن فكرة إقامة تمثال لشقيقه. خالد العامري: الخطيب صاحب فكرة عمل تمثال للعامري أكد خالد العامري خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد " أن العامري فاروق كانت حياته كلها للأهلي فهو كان يحب النادي ويحب تواجده". وأضاف: "العامري كان يجد متعة في العمل بالأهلي". وأوضح: "فكرة تمثال للعامري فاروق لا تزال قائمة، والخطيب ناقش معانا الفكرة واتفقنا يتعمل تأبين وتمثال". واختتم تصريحاته: "قريبا نعلن عن تمثال فاروق العامري".